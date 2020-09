Niemcy: "Można ich zagazować". AfD wyrzuca byłego rzecznika

Zarejestrowane spotkanie

Do spotkania Lütha ze znaną na YouTube Lisą Licentią doszło 23 lutego w berlińskim Newton Bar. Polityk AfD powiedział, że jego partia użyła prowokacyjnej taktyki.

- Im gorzej jest w Niemczech, tym lepiej dla AfD - miał przekonywać. Jego zdaniem w przeciwnym razie na jego ugrupowanie głosowałoby tylko 3 proc. obywateli.

- Możemy potem zastrzelić ich wszystkich. Wcale nie o to chodzi. Albo zagazować, co tylko chcesz. Dla mnie to samo - kontynuował.

AfD jest obecnie największą partią opozycyjną w niemieckim parlamencie, Bundestagu.

Była liderka AfD Frauke Petry powiedziała DW, że władze partii wiedziały od 2016 roku, że Christian Lüth "wykonał hitlerowskie pozdrowienie, co potwierdziło kilku świadków".