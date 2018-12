Brytyjskie MSW: Migranci przeprawiający się przez kanał La Manche to "poważny incydent"

Chatham House [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Flickr

Rosnąca liczba migrantów, próbujących przekroczyć kanał La Manche w małych łodziach, została uznana za "poważny incydent" przez brytyjskiego sekretarza ds. wewnętrznych Sajida Javida.

Sajid Javid poprosił o pilną rozmowę ze swoim francuskim odpowiednikiem na temat sytuacji - informuje BBC.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stwierdziło, że "istnieje obawa, że to tylko kwestia czasu, zanim (w wyniku tej sytuacji) ludzie stracą życie".

Od początku listopada przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii próbowało się dostać co najmniej 221 migrantów. We wczesnych godzinach porannych w piątek u wybrzeży Dover zatrzymano 12 takich osób.

W wydanym oświadczeniu Home Office informuje, że Sajid Javid "przejął kontrolę nad odpowiedzią na rosnącą liczbę migrantów próbujących przekroczyć kanał w małych łodziach". Minister ma teraz codziennie otrzymywać raporty na temat nielegalnej migracji i rozmawiać o tym z przedstawicielami Służby Granicznej, agencji Immigration Enforcement oraz Narodowej Agencji ds. Przestępczości.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dodało, że Javid "poprosił o pilną rozmowę ze swoim francuskim odpowiednikiem w czasie weekendu, aby potwierdzić ciągłą potrzebę współpracy Wielkiej Brytanii i Francji w celu rozwiązania problemu".

Na kanał La Manche mają zostać skierowane dodatkowe kutry patrolowe.