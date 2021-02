Popyt na te auta skoczył mimo pandemii

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita", przychody 4Mobility w IV kwartale 2020 r. wyniosły 1,7 mln zł, co oznacza, że rok do roku skoczyły o ponad 22 proc. W II półroczu to wzrost aż o 47 proc. Wzrosła też liczba klientów firmy - sięgnęła ona ponad 67,3 tys., a to o ponad 7 tys. więcej niż rok wcześniej.

Poniżej dalsza część artykułu