Belgia zaostrza zasady wjazdu

To dlatego od 2 stycznia 2021 każdy, kto przebywał ponad 48 godzin przed przyjazdem do Belgii w „czerwonych” krajach, ma obowiązek poddania się kwarantannie. Dotyczy to również osób mieszkających w tym kraju na stałe. Ta kwarantanna może zakończyć się dopiero wówczas, kiedy po 7 dniach izolacji danej osobie zostanie wykonany test PCR i wykaże on wynik negatywny. Od tej zasady jest wyjątek i nie obowiązuje ona osób zatrudnionych w strategicznych sektorach gospodarki oraz studentów i uczniów, którzy w czasie kwarantanny mieliby zdawać egzaminy.