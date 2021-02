Taksówką na szczepienie za darmo? Free Now zwraca koszty

Free Now na akcję dowozu na szczepienia przeznaczy łącznie 1 mln euro. - Jesteśmy usługą mobilności miejskiej i czujemy się zobowiązani wobec mieszkańców miast, by być dla nich dostępni w sytuacjach, w których potrzebują wygodnego, bezpiecznego i szybkiego dojazdu na miejsce. Koszty przejazdów (zamawianych przez aplikację – red.) zwrócimy w pełni lub w większości, na podstawie rachunku za kurs, który osoba zamawiająca otrzymuje automatycznie na swój adres email - wyjaśnia Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający Free Now w Polsce.

Wartość zwrotu sięgać ma do 25 zł za każdy przejazd osoby szczepionej (czyli do 50 zł za dojazd i powrót z punktu szczepień). Jak tłumaczy operator, to wystarczająca kwota, gdyż ponad 85 proc. przejazdów (w opcji Lite+Screen dostępnej w apce) wynosi mniej niż ta kwota. Aby skorzystać z inicjatywy „Taksówką na szczepienie" należy przesłać operatorowi zdjęcie lub skan dowolnego dokumentu potwierdzającego wizytę na szczepieniu oraz rachunek za przejazd Free Now z adresem punktu szczepienia jako początkowym lub docelowym.