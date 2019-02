USA: Wyjechała, by dołączyć do Daesh. Błaga o powrót do domu ABC News

19-latka z Hoover w stanie Alabama wyjechała do Syrii, by dołączyć do dżihadystów z tzw. Państwa Islamskiego. Po pięciu lata mówi, że żałuje swojej decyzji i błaga o możliwość powrotu do Stanów Zjednoczonych.