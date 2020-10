Hubert Hurkacz gra w Wiener Stadthalle

Panowie wciąż grają – turniej w Wiedniu (ATP 500) ma mocną obsadę, w stolicy Austrii pojawiła się szóstka z pierwszej dziesiątki rankingu światowego. Otwiera ją lider Djoković, który ze względu na późną decyzję dostał dziką kartę. Serb ma w Wiedniu jeden cel – zapewnić sobie nr 1 na świecie na koniec roku. Osiągnie go wygrywając dwa mecze (pierwszy z rodakiem Filipem Krajinoviciem, drugi z lepszym w meczu Borny Coricia i Taylora Fritza). Inne sławy to obrońca tytułu Dominic Thiem, także Stefanos Tsitsipas, Daniił Miedwiediew i Andriej Rubliow (mistrz sprzed tygodnia z St. Petersburga).

W Wiedniu wraca do akcji Hubert Hurkacz (31. ATP). Ze względu na dolegliwości żołądkowe nie wystartował w drugim turnieju w Kolonii. Kilka rezygnacji rywali uwolniło go od obowiązku gry w kwalifkacjach w stolicy Austrii. Los dał mu w pierwszej rundzie przeciwnika z tych kwalifikacji – Węgra Attilę Balazsa. Jeśli we wtorek wygra, to zmierzy się z Dusanem Lajoviciem lub Schwartzmanem.