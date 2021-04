Dane medyczne trafią do chmury Google’a

Wprowadzenie e-recept i e-skierowań było pierwszym krokiem w cyfrowej transformacji placówek medycznych. Teraz czas na informatyzację kolejnych danych pacjenta – do 1 lipca br. placówki mają czas, by zapewnić możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w EDM z systemem centralnym. Chodzi o to, by każda wizyta w gabinecie lekarskim kończyła się przekazaniem danych o świadczeniu (w ten sposób będzie można budować historię leczenia danego pacjenta).