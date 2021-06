Śląski Pokora

„Pokora” to jeden z największych powieściowych bestsellerów ostatnich lat. Szczepan Twardoch potwierdził tą książką pozycję najsprawniejszego dziś opowiadacza historii spośród piszących po polsku. Powieść odniosła sukces porównywalny do „Morfiny” i „Króla” zarówno pod względem sprzedażowym, jak i artystycznym. Ma zresztą te same wady i zalety, co najlepsze książki Twardocha. Choć tych drugich jest zdecydowanie więcej. „Pokora” ma to co w prozie najważniejsze: dobrą historię i ciekawego bohatera.

Alois Pokora to człowiek bez właściwości, śląski obywatel Piszczyk, który za wszelką cenę stara się gdzieś przynależeć. Chce być Ślązakiem, Polakiem, Niemcem, rewolucjonistą, kochankiem, żołnierzem, ale w żadnej z tych ról się nie odnajduje. Prąd wydarzeń niesie go zaś ku finałowi, który nie jest trudno przewidzieć. Całe nieszczęście w przypadku bohatera zaczęło się w rodzinnym domu, gdzie był traktowany inaczej niż reszta dzieci. Zapewne dlatego, że jego ojcem nie był stary Pokora, tylko miejscowy ksiądz. A w tle historii Pokory toczy się Historia przez duże „H”. Alois walczy na froncie I wojny światowej, zaplątuje się w berlińską rewolucję roku 1918, a później w powstania śląskie. Cały czas żyje mirażem wielkiej miłości do Agnes, która traktuje go jak swoją zabawkę. Tyle powieść. Naprawdę ciekawa i udana.