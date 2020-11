Masłowska w deszczu nagród

To nie tylko gotowe przedstawienie, które może wejść do repertuaru zawodowego teatru, ale też idealny spektakl dyplomowy, odsłaniający skalę możliwości grających w nim aktorów. Co więcej, reżyser zrobił też drugą wersję przedstawienia, gdzie prezentuje tych aktorów w innych postaciach.

Ten spektakl to manifestacja młodości, wolności, niezgody na skorumpowany świat politykierów. "Hamlet x 4" Zawodzińskiego, choć powstał przed wieloma miesiącami bardzo silnie wpisuje się w rytm dzisiejszych manifestacji ulicznych, kipi od namiętności. Zawodziński jako scenograf ograniczył się do kilku umownych rekwizytów. Poszczególne sceny rozdziela zespołowa gra na metalowych bębnach zrobionych z wielkich metalowych beczek olejowych. Kostium jest jak najbardziej współczesny. Znakomita Ofelia jest współczesną dziewczyną z dredami.

Hamlet w zależności od interpretatora jest nadwrażliwcem, buntownikiem, człowiekiem wyzwolonym z płciowych ograniczeń, rozedrganą naturą, która próbuje znaleźć jakiś sens w szaleństwie świata. Łączy ich jedno, zawsze są po tej "jasnej stronie mocy" i w obronie najwyższych wartości są w stanie oddać życie.