Charytatywny rekordowy Banksy

Ta praca - osobisty hołd artysty dla wszystkich zaangażowanych w walkę z pandemią - po raz pierwszy pojawiła się w University Hospital Southampton w maju 2020 roku. Banksy pozostawił przy niej notatkę: „Dzięki za wszystko, co robicie. Mam nadzieję, że ten obraz choć trochę rozjaśni to miejsce, nawet jeśli jest tylko czarno-biały.”

Czarno-biały olejny obraz na płótnie przedstawia małego chłopca bawiącego się lalkami superbohaterów. Batman i Spiderman trafili do kosza, bo dziecko ma nowego idola. Unosi w górę figurkę pielęgniarki w białym fartuchu ze znakiem Czerwonego Krzyża, której twarz przesłania maska. Pielęgniarka szybuje na ratunek, bo to ona jest współczesną superbohaterką. Banksy zostawił przy pracy notatkę: „Dziękuję za wszystko, co robicie. Mam nadzieję, że to trochę rozjaśnia to miejsce, nawet jeśli jest tylko czarno-białe”.