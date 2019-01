Kryminaliści w senacie Rosji

Członek Rady Federacji aresztowany na sali obrad. Oskarżony m.in. o zlecenie dwóch zabójstw.

Czegoś takiego w najnowszej historii rosyjskiego parlamentaryzmu jeszcze nie było. Obrady Rady Federacji (wyższa izba parlamentu) rozpoczęły się w środę od wyproszenia dziennikarzy, wyłączono transmisję obrad. Następnie zjawili się prokurator generalny Jurij Czajka oraz szef Komitetu Śledczego Aleksandr Bastrykin.

Wywołano nazwisko najmłodszego rosyjskiego senatora 32-letniego Raufa Araszukowa i wyczytano długą listę zarzutów. Araszukow nagle wstał z miejsca i próbował uciekać. Zdyscyplinowany został przez wieloletnią szefową Rady Federacji Walentynę Matwijenko, która przez mikrofon zaapelowała do niego, by wrócił na miejsce. Gdy zakończyło się głosowanie i pozbawiono go immunitetu, funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) założyli mu kajdanki i wyprowadzili z sali.

Postawione mu zarzuty już nie są tak kuriozalne, jak jego zatrzymanie. Jest oskarżany m.in. o utworzenie grupy przestępczej, która dokonała dwóch zabójstw na terenie Karaczajo-Czerkiesji. To z tej należącej do Rosji kaukaskiej republiki w 2016 roku został wydelegowany do senatu Araszukow, wcześniej był deputowanym miejscowego parlamentu z ramienia rządzącej Jednej Rosji.

W 2010 roku zamordowano tam lokalnego działacza społecznego Asłana Żukowa i Fralia Szebzuchowa, doradcę ówczesnego przywódcy autonomicznej republiki. W obu przypadkach podejrzani mieli zeznać, że działali na zlecenie Araszukowa. Co prawda, Szebzuchowa zastrzelili przez przypadek, ponieważ początkowo, jak wynika z zeznań oskarżonych, mieli jedynie „pobić i zastraszyć".

Wpływowy rosyjski dziennik „Kommiersant", powołując się na anonimowe źródła, podaje, że chodzi „nie tylko o dwa zabójstwa". Z doniesień tych wynika, że w najbliższym czasie senator może usłyszeć kolejne zarzuty, w tym również dotyczące oszustw finansowych na dużą skalę.

Dziennik podaje, że zatrzymanie na sali obrad było konieczne, ponieważ funkcjonariusze FSB dowiedzieli się o zamiarze ucieczki za granicę Araszukowa. Podobno miał już zaplanowany wylot z jednego z moskiewskich lotnisk.

W najbliższym czasie Rosji nie opuści też jego ojciec Raul Araszukow, który prawie w tym samym czasie został zatrzymany w jednym z biur Gazpromu w Petersburgu. Z rosyjskim gigantem jest związany od niemal 20 lat, obecnie jest oskarżany o defraudację błękitnego paliwa na ponad 30 mld rubli (równowartość 500 mln dolarów).

Według rosyjskiego prawa grozi mu 25 lat więzienia, jego syn senator może zostać skazany nawet na dożywocie.

Każdy rosyjski region deleguje do Rady Federacji dwóch przedstawicieli. Od lat zasiada tam wielu emerytowanych gubernatorów i ministrów. O działalności tej instytucji można było usłyszeć w 2014 roku, gdy Rosja anektowała Krym. To Rada Federacji przynajmniej formalnie decyduje m.in. o zmianie granic i użyciu rosyjskiej armii poza granicami kraju.

Znany rosyjski działacz społeczny Paweł Czikow podliczył, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat skazano aż 12 już byłych senatorów. Wśród zarzutów zabójstwo, gwałt, strzelanina, kradzieże i defraudacja na dużą skalę. Niektórzy trafili za kraty, a niektórym udało się uciec za granicę.