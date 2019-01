Chrześcijanie potrzebują pomocy Zachodu

Jeden na dwunastu chrześcijan na świecie żyje w miejscu, gdzie za wyznawanie Jezusa grożą prześladowania.

Prześladowani chrześcijanie nie mogą liczyć na pełną solidarność ze strony świata zachodniego, bo wolność wyznania nie jest wartością, o którą UE biłaby się najmocniej. Próbuje to zmienić Parlament Europejski, który ma we wtorek zaapelować o ochronę wolności religijnych na świecie, głosując nad raportem przygotowanym przez Andrzeja Grzyba z PSL.

Najgłośniejsza w ostatnich miesiącach sprawa prześladowania chrześcijan to losy Asi Bibi, 47-letniej mieszkanki Pakistanu, którą już w 2010 r. oskarżono o bluźnierstwa i skazano na śmierć przez powieszenie. Podstawą był donos sąsiadów. Rodzina Asi Bibi była jedyną chrześcijańską we wsi i wielokrotnie dostawała pogróżki. Wyroku nie wykonano, w międzyczasie w jej obronie stanęły organizacje międzynarodowe, a także papież Benedykt, a potem papież Franciszek. W 2018 r. Sąd Najwyższy uznał, że nie ma wystarczających dowodów jej przestępstwa. Nie została jednak zwolniona z więzienia.

Asia Bibi to symbol, ale takich jak ona – prześladowanych za wyznawanie chrześcijaństwa – jest ok. 215 mln w ponad 70 krajach świata. Co roku organizacja Open Doors sporządza ranking najniebezpieczniejszych dla chrześcijan krajów. W 2018 r. po raz kolejny na czele znalazła się Korea Północna, gdzie ponad 50 tys. chrześcijan jest w więzieniach lub obozach pracy. Tuż za reżimem Kima znalazł się Afganistan.

Na kolejnych miejscach znalazły się: Somalia, Sudan, Pakistan, Erytrea, Libia, Irak, Jemen i Iran.

Ranking sporządzono, biorąc pod uwagę takie kategorie, jak życie prywatne, rodzinne, wspólnoty, kraju i Kościoła. Gdyby oceniać tylko ze względu na poziom przemocy wobec chrześcijan, to najgorszy byłby Pakistan. Tam również w ubiegłym roku zanotowano najwięcej ataków na kościoły i wymuszonych małżeństw. W kategorii przemocy na drugim miejscu znalazła się Nigeria, gdzie chrześcijan prześladuje organizacja muzułmańskich ekstremistów Boko Haram, a na trzecim – Republika Środkowoafrykańska. Poza Erytreą i Koreą Północną w najniebezpieczniejszych dla chrześcijan krajach religią dominującą jest islam.

Polscy eurodeputowani z PO, PSL i PiS od lat apelują w PE o ochronę chrześcijan na świecie. Kolejne rezolucje przynoszą pewne skutki, bo w maju 2016 r. stworzono stanowisko specjalnego wysłannika UE ds. propagowania wolności religii lub przekonań poza UE. Jest nim Jan Figel, słowacki chadek, były unijny komisarz. Jego możliwości są jednak ograniczone, jego mandat odnawiany jest co roku, więc nie może planować działań w dłuższym okresie. Ma znikomy budżet, dwójkę asystentów i w praktyce jest doradcą jednego z mniej ważnych komisarzy – Nevena Mimicy, który odpowiada za współpracę międzynarodową i rozwój.

Stąd apel w rezolucji o wzmocnienie tego urzędu i większe zaangażowanie ze strony państw członkowskich. W Komisji Europejskiej cele polityczne można osiągnąć, tylko dysponując osobnym budżetem, zespołem ludzi i stanowiskiem umieszczonym odpowiednio wysoko.