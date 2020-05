Konsumenci polubili plastikowe opakowania

Korporacja KGL, która specjalizuje się w produkcji opakowań i handlu granulatami tworzyw, informuje, że w początkowym okresie rozwoju pandemii w Polsce w związku z obawami co do zamknięcia sklepów wystąpił gwałtowny wzrost popytu na opakowania do mięsa. – Po wprowadzeniu przez rząd regulacji i zasad w zakresie możliwości nabywania towarów w sklepach sytuacja uległa stabilizacji. Dzisiaj popyt na opakowania do mięsa jest na poziomie sprzed pandemii – zauważa Lech Skibiński, wiceprezes Korporacji KGL. Dodaje, że grupa odnotowała wzrost zainteresowania opakowaniami o większej pojemności, co może wynikać z mniejszego ruchu w sklepach i działań eksportowych producentów mięsa w Polsce. Z drugiej strony o kilka procent zniżkowało zapotrzebowanie na opakowania dla cukiernictwa. Może to być skutkiem wprowadzonych ograniczeń w zakresie różnego rodzaju spotkań. Popyt załamał się z kolei na kubki do napojów, pojemniki do sałatek i szerzej na opakowania cateringowe. To konsekwencja braku imprez masowych, ograniczenia działalności kawiarni itp. Sytuacja zaczyna się jednak poprawiać i coraz bardziej przypomina tę sprzed pandemii.