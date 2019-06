Szukają stałych domów dla psów z zalanego schroniska

Okoliczni mieszkańcy uratowali psy ze schroniska w Borku koło Bochni, gdy woda zalała psi przytułek. Część zwierząt wróciła do placówki, ale dziś będą trwały poszukiwania dla nich nowych, stałych domów.

Specjalną akcję adopcyjną organizuje Radio Kraków, które od godz. 10 zaprasza chętnych do przygarnięcia "psiaka-powodziaka".

O schronisku w Borku pod Bochnią cała Polska usłyszała trzy tygodnie temu. Po obfitych ulewach znalazło się pod wodą.

Rozpaczliwy apel przedstawicieli schroniska sprawił, że w ciągu kilku godzin 68 psów znalazło swoje domy tymczasowe.

Część z nich została przez nowych właścicieli adoptowana na stałe, ale część, gdy woda opadła wróciła do schroniska. Z pomocą placówce ruszyli miłośnicy zwierząt z całej Polski. Rozpoczęli zbiórki pieniędzy oraz darów dla bezdomnych zwierząt.

"Sprzątamy, organizujemy się, mamy już przygotowane miejsce dla piesków, które wrócą do nas w najbliższych dniach z Domów Tymczasowych. Z każdej strony otrzymujemy od Was ogromną pomoc, zarówno finansową jak i rzeczową. Zebraliście dla nas bardzo dużą sumę pieniędzy. Chcemy rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego, na co zebrane środki przeznaczymy. Jesteśmy Fundacją i dlatego wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na cele statutowe tj. pomoc zwierzętom" – informowało schronisko pod koniec maja.

W swoim poście na portalu społecznościowym zapewniło, że dzięki społecznej zbiórce będzie mogło unowocześnić i ulepszyć schronisko i stworzyć zwierzakom jak najlepsze warunki. W schronisku zaplanowano nowe wylewki w kojcach, budy, podesty. Naprawa samych podłóg to ok. 60 tys. zł.

- Musimy zapewnić psom dobre warunki. Część psów wróciła już po powodzi z domów tymczasowych, ale pojawiły się też nowe, jak to w okresie letnim – mówiła Agnieszka Szpar z Fundacji Straż Obrony Praw Zwierząt, w Radiu Kraków.

RadioKraków wspólnie ze schroniskiem organizuje dziś specjalną akcję adopcyjną psów. - Psiaki powodziaki czekają na dobre, kochające domy - apeluje rozgłośnia.

Początek o godz. 10 na dziedzińcu rozgłośni w Krakowie. Nowych domów będą szukać zarówno młode jak i starsze psy, rasowe i zwykłe kundelki.