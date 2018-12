Wielka Brytania wydalała dyplomatów z Rosji. Teraz ich przyjmie 123RF

Rosja i Wielka Brytania porozumiały się co do powrotu części personelu dyplomatycznego do ambasady Rosji w Londynie oraz do ambasady brytyjskiej w Moskwie kilka miesięcy po wydaleniu przez Londyn 23 rosyjskich dyplomatów w związku z próbą zabójstwa byłego pułkownika GRU, Siergieja Skripala, na terenie Wielkiej Brytanii. W odpowiedzi Moskwa wydaliła 23 brytyjskich dyplomatów - informuje rosyjska agencja informacyjna TASS.