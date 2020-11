Zaostrzenie aborcji w zawieszeniu. Projekt Dudy do zamrażarki

Chcąc załagodzić konflikty, prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy zmierzający do zawężenia obecnej przesłanki umożliwiającej aborcję ze względu na wady płodu. Prezydent chce, by aborcja była możliwa tylko w przypadku wad prowadzących do śmierci dziecka.

W środę po raz pierwszy od trzech tygodni zebrał się Sejm, ale do porządku obrad nie wpisano prezydenckiego pomysłu. Z ustaleń „Rzeczpospolitej" wynika, że został on przez PiS świadomie skierowany do zamrażarki. Tak wynika z relacji uczestników Konwentu Seniorów. – Przed dwoma tygodniami podczas posiedzenia spytaliśmy wicemarszałka Ryszarda Terleckiego z PiS, kiedy dojdzie do zmian w prawie aborcyjnym – relacjonuje jeden z uczestników. – Odpowiedział: skoro pytacie, to powiem, że nic się w tej sprawie nie będzie działo – dodaje.