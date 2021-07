Raport Ministerstwa Zdrowia: 1076 aborcji w Polsce w 2020 r. W tym legalne byłyby 23

To już jednak przeszłość. 22 października 2020 roku TK stwierdził niezgodność przesłanki embriopatologicznej z konstytucją, a wyrok został opublikowany, czyli wszedł w życie, 27 stycznia 2021 roku. Dane z Ministerstwa Zdrowia są więc znaczące, bo to ostatni rok, gdy aborcja była dokonywana na starych zasadach.

Porównując te dane z liczbami z roku poprzedniego, widać spadek, bo w 2019 roku przeprowadzono 1110 aborcji. Zaś po tym, gdy TK wydał wyrok, lecz nie został on jeszcze opublikowany, pojawiały się informacje o szpitalach odmawiających aborcji ze względów embriopatologicznych. Helsińska Fundacja Praw Człowieka interweniowała w tej sprawie w dwóch placówkach.

Czy spadek liczby zabiegów w 2020 roku mógł mieć związek z niepewną sytuacją prawną w ostatnich miesiącach roku? Spytaliśmy o to Ministerstwo Zdrowia, ale odpowiedziało nam, że nie posiada danych w rozbiciu na miesiące. „Dane dotyczące liczby wykonywanych w Polsce zabiegów przerwania ciąży są gromadzone w oparciu o sprawozdania opracowywane w związku z realizacją programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok" – wyjaśnił resort.

Z danych za 2020 rok wynika też, ile zabiegów odbyło się z poszczególnych przesłanek. Z powodu dużego prawdopodobieństwa upośledzenia płodu przeprowadzono 1053 aborcji, ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia matki – 21, a z powodu czynu zabronionego – dwie. Suma zabiegów z tych dwóch przesłanek w ostatnich latach wahała w przedziale od 22 do 56. A w związku z usunięciem przesłanki embriopatologicznej te liczby pozwalają oszacować, że właśnie tyle aborcji będzie przeprowadzonych rocznie od wejścia w życie wyroku TK.

Na początku roku „Dziennik Gazeta Prawna" opublikował jednak wyniki sondy wśród ginekologów, z której wynikało, że nie będą stosować furtki. O tym, by była wykorzystywana, nie słyszeli też posłowie zainteresowani sprawą aborcji.

– Nie spotkałem się z takim przypadkiem – twierdzi z kolei Piotr Uściński z PiS, szef Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny, skupiającego posłów o poglądach pro-life. – Nie dotarły też do mnie żadne poważne doniesienia, że gdziekolwiek nie jest respektowany wyrok TK.

Kobietom chcącym dokonać aborcji pozostaje więc wizyta w podziemiu lub wyjazd za granicę. Jak twierdzi inicjatywa Aborcja Bez Granic, zainteresowanie tą drugą możliwością rośnie. W kwietniu poinformowała, że w pierwszym półroczu od orzeczenia TK pomogła w wyjeździe 597 kobietom, a udzielana pomoc zwiększyła się do dziś wielokrotnie.

Według szacunków na aborcję w kraju lub za granicą decyduje się od kilku do nawet 200 tys. kobiet rocznie, ale statystyki Ministerstwa Zdrowia o tym nie wspominają. „Zjawisko to jest trudne do zbadania" – pisze ministerstwo w sprawozdaniu z wykonania ustawy w 2019 roku.