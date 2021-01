Aborcja tematem konkursu dla dzieci

„Konkurs zachęca młodzież do refleksji nad wartością życia i godnością człowieka. Rodzicom i wychowawcom daje konkretną informację o tym, co młode pokolenie myśli na tematy pro-life" – podaje na swojej stronie internetowej organizator. Mogą to być prace plastyczne, multimedialne i literackie.

Organizator w regulaminie zastrzega, że na udział w tym konkursie muszą wyrazić zgodę rodzice. Problem jednak w tym, że szkoły, wysyłając do uczniów informacje o konkursie czy umieszczając informacje o nim w dzienniku elektronicznym, informują dzieci o problemie aborcji. To w wielu rodzicach budzi niepokój, bo informacje te trafiają już do dzieci 10–12 letnich. Dla wielu z nich sprawa aborcji jest zbyt trudna do zrozumienia i niepotrzebnie wprowadza w sferę seksualną. – IV klasa to zdecydowanie za wcześnie na tę tematykę. Dzieci w tym wieku nie są w stanie zrozumieć i przetworzyć takiej informacji. A to może wywołać w nich niepotrzebny lęk i obrzydzenie do sfery seksualnej – komentuje psycholog dziecięca dr Aleksandra Piotrowska.