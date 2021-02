Patryk Jaki: Lewica chce wprowadzenia dyktatury emancypacji

Jaki komentował debatę, która odbyła się w Parlamencie Europejskim w pierwszej połowie lutego i dotyczyła aborcji i sytuacji w Polsce po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października zeszłego roku. Eurodeputowany na antenie Radia Maryja przekonywał, że „na Zachodzie już prawie wszędzie wygrała cywilizacja śmierci, a w Polsce dalej są jeszcze ludzie, którzy upominają się o cywilizację życia”. - To jest coś, co ciągle przeszkadza. W związku z tym próbują wywrzeć presję i (instytucje unijne -red.) nawet zaczynają grozić, że wykorzystają rozporządzenie, które łączy budżet z tzw. praworządnością, żeby zablokować w Polsce pieniądze, które Polsce się należą, tylko dlatego, że Polska ma swój punkt widzenia nt. życia dzieci, które miałyby być posądzone o niepełnosprawność w łonie matki. O to odbywają się debaty nt. Polski w Parlamencie Europejskim - mówił.

