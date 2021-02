Projekt ustawy ws. aborcji. "Za darmo, na NFZ, do 12. tygodnia ciąży"

Pełnomocniczka komitetu Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet powiedziała, że "jesteśmy teraz w momencie absolutnego koszmaru". - W momencie, kiedy może nie prawem, ale faktem stał się prawie całkowity zakaz aborcji w Polsce. Ale patrzymy na to właśnie w kontekście tego, co działo się u naszych sióstr w Argentynie - dodała stwierdzając, że 30 grudnia zeszłego roku w Argentynie zalegalizowano dostęp do bezpiecznej darmowej legalnej aborcji na żądanie".

- To organizacje i środowiska, które nie tylko organizują protesty, świadczą pomoc prawną, ale także świadczą pomoc w przypadku dostępu do aborcji farmakologicznej - powiedziała. Przekazała, że w skład komitetu wchodzą m.in. przedstawicielki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz Aborcyjnego Dream Teamu. - Zbieramy podpisy pod rejestracją komitetu - poinformowała Kotula.

Lempart: wszyscy wiemy, jak to się załatwia

- I tak jak nasze siostry z Argentyny przejdziemy całą ścieżkę, będziemy próbować tyle razy, ile trzeba, będziemy budować tyle koalicji, ile będzie trzeba, będziemy rozmawiać ze wszystkimi, z kim trzeba. Ale wiemy, że na końcu jest to, czego sobie życzymy i co jest normą, co jest faktem i co jest standardem w Europie i staje się standardem na całym świecie. Dlatego nie tracimy nadziei, mimo tego okropnego momentu, w którym się znajdujemy - mówiła Marta Lempart.

Według liderki OSK, "wszyscy wiemy, ile to (aborcja - red.) kosztuje, wszyscy wiemy, jak to się załatwia, każdy zna kogoś, kto zna kogoś, kto skorzystał ze świadczenia, jakim jest aborcja".

Lempart oceniła, że zakaz aborcji powoduje "wyłącznie to, że trzeba ją sobie kupić albo załatwić".