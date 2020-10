Dariusz Joński: Z kobietami jeszcze nikt nie wygrał Fotorzepa, Jerzy Dudek

- Trybunał Konstytucyjny posłużył do tego, by pójść na skróty i bardzo szybko wprowadzić zasady zaostrzające prawo aborcyjne. Nasilenie podziałów społecznych w momencie, gdy trzeba się łączyć i odpowiadać na wyzwanie, jakim jest walka z pandemią koronawirusa, jest absolutnie nie do zaakceptowania - powiedział w rozmowie z Polskim Radiem 24 poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.