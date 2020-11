Sondaż: Unia Europejska dla Polaków pełna zalet

Jeszcze w czwartek w Budapeszcie premierzy Polski i Węgier podpisali wspólne stanowisko krytyczne wobec powiązania wypłat z budżetu z „arbitralnymi i nieobiektywnymi kryteriami naruszeń praworządności". Czy ten zarzut doprowadzi do weta Polski i Węgier? Gdyby mieli o tym decydować obywatele naszego kraju, raczej by się tak nie stało.

Główną wadą jest teraz w ocenie badanych „nierówne traktowanie krajów", choć i tę wskazuje dziś trochę mniej badanych niż w 2016 r. (42 do 40 proc.). – Istotna pozostaje kwestia godnościowa – analizuje szef IBRiS Marcin Duma. – Chodzi o to, by się z Polską bardziej liczono. Bo nasza rola we Wspólnocie nie do końca odpowiada naszym aspiracjom. I właśnie taką retorykę stosuje premier Morawiecki.