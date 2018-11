Kosztowna wizyta Steve'a Wozniaka

Co najmniej 600 tys. zł Polska Fundacja Narodowa zapłaci za wizytę w Polsce Steve'a Wozniaka, współtwórcy Apple'a. Jego przyjazd do ostatniej chwili wisiał na włosku.

Steve Wozniak, amerykański inżynier i wynalazca z polskimi korzeniami, który w 1976 roku wraz ze Steve'em Jobsem założył Apple Computer Inc., będzie we wtorek uczestniczył w Warszawie w spotkaniu, które PFN realizuje w ramach projektu „100x100". Fundacja z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zaprasza 100 wybitnych, znanych na całym świecie postaci w celu promocji Polski za granicą. Serię spotkań zainaugurował w Warszawie Mika Hakkinen, mistrz świata Formuły 1.

Wizyta Wozniaka była przygotowywana na „ostatnią chwilę". O tym, że przyjedzie on do Polski, PFN poinformowała w piątek na portalu społecznościowym, a więc na pięć dni przed przylotem. Nie wiadomo jednak, jaki jest harmonogram tej wizyty ani plan spotkania. – W piątek Fundacja ogłosiła, że Wozniak przyjedzie, ale w sobotę jego biuro twierdziło, że „zapraszający nie dopełnił formalności" i Wozniak nie przyleci – opowiada nam osoba znająca kulisy.

Najprawdopodobniej chodziło o brak zapłaty za przyjazd gwiazdy Apple'a – uchwalę w tej sprawie musiał podjąć zarząd Fundacji i najprawdopodobniej ze względu na wysoki koszt mieć zgodę rady Fundacji, a więc przedstawicieli fundatorów. Ostatecznie współtwórca Apple'a przyjedzie, a spotkanie z nim odbędzie się we wtorek. Wiadomo tylko, że „w trakcie spotkania będzie okazja do rozmowy o początkach pierwszego komputera osobistego na świecie, wizjach przyszłości oraz poszukiwaniu kolejnych technologii i wynalazków, których znaczenie byłoby równie przełomowe jak skonstruowanie PC". Zainteresowanie spotkaniem na żywo współtwórcy Apple'a było ogromne. W PFN trudno ustalić, kto (oprócz dziennikarzy) został na panel zaproszony. Fundacja zapewnia, że spotkanie nagra i opublikuje film na Facebooku.

Wozniak, zwany w USA „Woz", ma dziś status celebryty i filantropa, nadal jest wizjonerem. Podróżuje po świecie, biorąc udział w konferencjach dotyczących przyszłości świata zaawansowanych technologii, pasjonuje się blockchainem i kryptowalutami. Nie robi tego za darmo. Jego grafik podróży ustala wyspecjalizowana agencja Newleafspeakers. Obok Wozniaka agencja ma w swoim portfolio m.in. performerkę Amandę Palmer.

Ile kosztuje przyjazd „Woz" do Polski? Fundacja odpowiedziała nam, że to tajemnica kontraktu. Jednak, jak wiadomo, kilka lat temu standardowa opłata „za zaangażowanie w Europie" wynosiła 145 tys. dolarów, do tego koszty podróży za lot pierwszej klasy i zakwaterowania w hotelach co najmniej pięciogwiazdkowych.

– Oczywiście chcieliśmy zaprosić Steve'a Wozniaka do Polski, do naszego muzeum, zwłaszcza że w moskiewskim muzeum Apple'a był już dwa razy. Ale kwota jest dla nas zaporowa – mówi nam Jacek Łupina, założyciel Muzeum Apple'a w Łosiu pod Warszawą, gdzie znajduje się m.in. ponad 130 komputerów, kilkadziesiąt laptopów, książek i kaset VHS poświęconych Apple'owi. ©?