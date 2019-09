Młodzież chce mówić: nie

W piątek w całym kraju tysiące młodych ludzi zamiast iść do szkoły wyszło na ulicę protestować przeciwko polityce zmierzającej do pogłębiania niekorzystnych zmian klimatycznych. Młodzieżowe demonstracje odbywały się w 60 miastach w Polsce m.in. w Warszawie, Szczecinie, Płocku, Rzeszowie, Nowym Sączu czy w Siedlcach. I choć wpisywały się one w ogólnoświatowy młodzieżowy Protest Tysięcy Miast zorganizowany w przededniu szczytu klimatycznego ONZ, to i tak zdumiewająca jest liczba uczniów w Polsce, którzy tego dnia wyszli na ulicę. Organizatorzy szacują, że było to ok. 10 tys. osób.

