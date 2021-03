Szarpali, kopali i rzucali koziołkiem. Zwierzę jest już bezpieczne

Jego pracownikom udało się koziołka odłowić w jednej z miejscowości gminy Puławy. Zwierzę trafiło do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.

- Ponoć nie przejawiał agresji, dawał się głaskać i karmić tym, których znał i wiedział, że nic złego od nich go nie spotka. Natomiast na agresję i bicie zaczął reagować agresją i bronił się atakując. Co w ludziach siedzi, że muszą okazać siłę i wyższość nad każdą istotą. Brak słów – podano we wpisie.