Będą najwyższe w Polsce kary za brak opłat za parkowanie

W większych miastach te opłaty są niższe. Na taką stawkę zgodzili się w piątek sopoccy radni. Do tej pory w tym mieście za nieuiszczenie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania zapłacić trzeba było mandat w wysokości 200 zł.

W drodze wyjątku mógł zostać on zostać zmniejszony do 100 zł, jeśli kierowca opłacił nałożoną karę w ciągu tygodnia. Ale na taką zniżkę mógł liczyć dwa razy w roku.

Władze Sopotu postanowiły zwiększyć tę kwotę do maksymalnej możliwej wysokości, która zależy od minimalnej pensji w kraju i będzie to aż 280 zł.

Władze miasta oraz wspierający je radni tłumaczyli, że Sopot, jako miasto turystyczne, musi mieć narzędzia do tego, aby skuteczniej wymuszać rotację w strefie płatnego parkowania.

- Opłatę podnosimy dla notorycznych gapowiczów, jeżeli ktoś wciąż łamie zasady, to trudno, powinien za to płacić więcej – argumentował Marcin Skwierawski, wiceprezydent miasta cytowany przez portal trójmiasto.pl.

Przeciwko zmianom byli radni Prawa i Sprawiedliwości. Zauważyli, że po podwyżce to będzie najwyższa tego typu opłata w całym kraju.

- Nawet w Warszawie jest to kwota 250 zł. Poza tym większość tego typu uchwał pozwala na spłatę mniejszej kwoty w ciągu na przykład tygodnia od wystawienia mandatu, dowolną liczbę razy, co pozwala zwiększyć ściągalność opłat. Tak wysoka stawka może paradoksalnie zmniejszyć ich ściągalność – uważa radny Jan Karasowski, cytowany przez lokalny portal.

Uchwała wejdzie w życie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Same opłaty za parkowanie w Sopocie się nie zmienią.

W tym pierwszym mieście opłata ta może być zmniejszona do 130 zł za każdym razem, gdy pieniądze zostaną wpłacone w ciągu siedmiu dni od momentu otrzymania mandatu.

A w Gdyni w momencie uiszczenia opłaty w ciągu siedmiu dni, można obniżyć ją do 150 zł, ale tylko dwa razy w roku kalendarzowym.

W Warszawie od września ub. roku za mandat trzeba zapłacić kwotę 250 zł, choć przez wiele lat był on aż pięciokrotnie niższy, bo wynosił 50 zł.

W Poznaniu w 2019 roku opłata poszybowała z 50 do 200 zł. - Chcemy, by te kary były bardziej bolesne. By ludzie korzystali z tej strefy tak, jak powinno się z niej korzystać - tłumaczył decyzję o podwyżkach Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.