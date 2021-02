Demokratyczna Republika Kongo. Kto zabił ambasadora Włoch?

Ciężarówki zostały ostrzelane w prowincji Kivu, na drodze z Gomy do Rutshuru, gdzie WFP próbuje dożywiać uczniów miejscowych szkół. Wraz z Attanasiem zginęli włoski karabinier z jego ochrony i lokalny kierowca. Żołnierze kontyngentu pokojowego ONZ o nazwie MONUSCO (na zdjęciu przeczesują miejsce ataku) prowadzą śledztwo, próbując wyjaśnić, jak mogło dojść do zasadzki na drodze oczyszczonej wcześniej przez patrole. Dochodzenie wszczęli też włoscy karabinierzy, którzy przylecieli do Konga.

Poniżej dalsza część artykułu