ONZ alarmuje: W 2020 roku szczepienia ominęły 23 mln dzieci

To największa od ponad dekady liczba dzieci, które nie otrzymały szczepionek, jakie powinny im być podane.

Spadek liczby szczepień doprowadził do pojawienia się ognisk odry, polio i innych chorób zakaźnych, przeciwko którym istnieją skuteczne szczepionki - informują WHO i UNICEF.

Odra, jedna z najbardziej zakaźnych chorób świata, może prowadzić do zgonu dzieci do piątego roku życia, zwłaszcza w krajach Afryki i Azji, w których systemy ochrony zdrowia nie są rozbudowane - podaje WHO.

Z kolei polio może doprowadzić dzieci do trwałego kalectwa.

Większość dzieci, które nie zostały zaszczepione w 2020 roku, zamieszkuje dziesięć krajów - na czele z Indiami i Nigerią. Liczba niewyszczepionych dzieci jest wyższa o 3,7 mln niż w 2019 roku i najwyższa od 2009.