W Hadze policja pałkami rozpędziła wiec przeciwników obostrzeń

Policja wezwała zgromadzonych do rozejścia się, ostrzegła przed użyciem siły, a następnie użyła środków przymusu bezpośredniego, m.in. pałek. Przeciwko zebranym użyto także armatek wodnych. By ograniczyć liczbę uczestników wiecu, władze wstrzymały ruch pociągów do miasta.

Według lokalnych mediów, doszło do serii zatrzymań. Brak informacji o rannych.

Tzw. lockdown obowiązuje w Holandii od końca stycznia. Restauracje i bary zostały zamknięte, prawo do zgromadzeń zostało ograniczone - limit wynosi dwie osoby.

W styczniu holenderskie władze po raz pierwszy od II wojny światowej wprowadziły także godzinę policyjną. Obowiązywanie regulacji zostało przedłużone do końca marca, a jej ogłoszenie wywołało kilkudniowe zamieszki w całym kraju.

- Oczywiście, można wprowadzać pewne restrykcje, ale można ograniczyć je do osób z grup ryzyka - powiedział cytowany przez agencję Reutera Hans van der Arend, który na protest przybył z Rotterdamu.

W liczącej 17 mln mieszkańców Holandii testy wykazały 1,1 mln przypadków koronawirusa SARS-CoV-2, ponad 16 tys. osób zakażonych zmarło.