Sondaż: Jak Polacy oceniają decyzję rządu ws. ferii?

Co najmniej do 27 grudnia zamknięte są w Polsce restauracje i kawiarnie.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy jak oceniają decyzję premiera ws. ferii.

30 proc. respondentów oceniło ją pozytywnie.

42,5 proc. ankietowanych oceniło ją negatywnie.

27,5 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Organizację przerwy zimowej w jednym terminie krytycznie ocenia 45% respondentów w wieku do 24 lat i prawie co druga osoba o dochodach w granicach 2001 – 3000 zł. Decyzji rządu nieprzychylnych jest 57% mieszkańców miast liczących do 20 tys. osób - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji badawczej SW Research.