Koronawirus jak Walentynki. Biali przywlekli

- Ale restrykcje wprowadzano ostrożnie. Ponad połowa ludzi funkcjonuje, jak tu się mówi, w strefie nieformalnej, to sprzedawcy, mechanicy, rzemieślnicy, krawcy, fryzjerzy, taksówkarze i kierowcy moto taxi, czyli motocyklowych taksówek. Gdy nie mogą pracować, to jest kłopot, bo nie mają z czego żyć - opowiada rp.pl Barbara Kwiatek, szefowa fundacji EduAfryka, wspierającej szkoły w Beninie i Togo.

Popieraliśmy cię, a teraz nie mamy co jeść

Barbara Kwiatek: - Togo zdecydowało się wprowadzić godzinę policyjną, ograniczenia dla transportu miejskiego, a moto taxi całkowicie zakazano, bo to sprzyja szerzeniu się wirusa, gdy pasażer jest przyklejony do pleców kierowcy. Ten zakaz wywołał protesty, normalnie tam tłumione. Ale ci kierowcy moto taxi wspierali w lutowych wyborach prezydenta i demonstrowali teraz w tych samych koszulkach z jego wizerunkiem, mówiąc: „my cię popieraliśmy, ale teraz nie mamy co jeść, bo nie jeździmy”. I rząd opóźnił, do 11 kwietnia, wprowadzenie zakazu. A w tym czasie wypracował projekt wsparcia o nazwie Novissi [w lokalnym języku „solidarność”], skromny, ale jak dla Togo będący poważnym obciążeniem.

Taksówkarze moto taxi otrzymają miesięcznie 20 tys. franków CFA (równowartość ok. 140 zł). Za tę sumę są w stanie przebiedować, mówimy o ludziach, dla których najedzenie się każdego dnia jest miarą poradzenia sobie w życiu. Najskromniejsza pensja to w normalnych warunkach 30 tys. franków.

Reszta sektora nieformalnego ma dostać nieco gorzej niż mototaksówkarze, mężczyżni 10,5 tys. franków, kobiety 12,5 tys. Drobne krawcowe, fryzjerki, panie, które kupią 2 kilogramy cukru i rozsypią do woreczków, by odsprzedawać po 5 dekagramów, ci wszyscy ludzie to dostaną - podkreśla Polka.

Program dotyczy ponad 3 milionów z niemal 8 milionów mieszkańców Togo. Wcześniej władze oferowały dopłaty do prądu i wody. - To wielki gest, pomoc przewidziana na trzy miesiące, a może więcej w zależności od rozwoju epidemii. To zapewne pozwoli utrzymać spokój w kraju. Powinno starczyć na ryż, mąkę maniokową czy kukurydzianą, widmo głodu raczej zażegnane - dodaje Barbara Kwiatek.