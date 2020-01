Sondaż: Niemal co drugi Polak popiera protesty sędziów

11 stycznia ulicami Warszawy przeszedł Marsz Tysiąca Tóg - była to demonstracja sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych przeciwko zmianom w sądownictwie wprowadzanym przez przyjętą przez Sejm nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o ustroju sądów powszechnych. Nowelizacja umożliwia m.in. karanie tych sędziów, którzy podważają status sędziów wskazanych przez nową KRS, powołaną przez większość rządzącą w poprzedniej kadencji parlamentu.

Demonstracja została zorganizowana m.in. przez stowarzyszenia sędziowskie Iustitia i Themis, stowarzyszenie prokuratorskie Lex Super Omnia, stowarzyszenie adwokackie Defensor Iuris oraz inicjatywę Wolne Sądy. Jak podała Iustitia, w zgromadzeniu uczestniczyli także sędziowie z 22 krajów europejskich, m.in. prezes Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich José Ingreja Matos, prezes Fundacji Judges for Judges Tamara Trotman, sędzia Sądu Najwyższego Irlandii John Mac Menamin i prezes holenderskiego Sądu Najwyższego Maarten Feteris.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy popierają protesty sędziów przeciwko tzw. ustawie represyjnej.

Na tak zadane pytanie 48,8 proc. respondentów odpowiedziało: "tak".

"Nie" odpowiedziało 27,5 proc. ankietowanych.

23,7 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

- Z protestami sędziów zgadza się ponad 50% mężczyzn i 45% kobiet. Częściej niż młodsi protesty popierają osoby po 50 roku życia. Poparcie dla protestujących sędziów wyraża częściej niż co druga osoba z wykształceniem wyższym, blisko 60% osób zarabiających od 3001 do 5000 zł i dwie na trzy osoby mieszkające w miastach liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.