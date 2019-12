Sondaż: Niemal co trzeci Polak uważa, że Rosja nie zagraża Polsce

USA zawiesiły obowiązywanie zawartego jeszcze w czasie Zimnej Wojny traktatu INF 1 lutego 2019 roku, dzień później taką samą decyzję podjęła Rosja. Stany Zjednoczone, wspierane w tej kwestii przez NATO, przekonywały, że Rosja łamie postanowienia traktatu, który zakazywał stronom rozmieszczania i testowania w Europie rakiet o zasięgu od 500 do 5500 km, czyli rakiet średniego zasięgu, które mogłyby użyte do szybkiego ataku z użyciem broni atomowej na cele na terenie Starego Kontynentu. Rosja odrzucała oskarżenia o naruszanie postanowień traktatu.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy o to czy uważają. że Rosja zagraża bezpieczeństwu Polski?

45,2 proc. ankietowanych odpowiedziało na to pytanie "tak".

29,9 proc. udzieliło odpowiedzi "nie".

24,9 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

- O zagrożeniu przekonany jest co drugi mężczyzna i 40% kobiet. Odsetek osób uważających, że Rosja zagraża Polsce nie jest zróżnicowany ze względu na wiek. Sąsiada Polski zza wschodniej granicy za niebezpiecznego uważa prawie co druga osoba ze średnim wykształceniem i częściej niż co drugi mieszkaniec miast liczących od 200 tys. do 499 tys. osób. Częściej niż pozostali Rosję za kraj niebezpieczny dla Polski uważają osoby zarabiające w granicach 2001 – 3000 zł netto – ponad połowa z nich - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.