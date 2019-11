Smog paraliżuje Indie. Widać go z kosmosu

Gigantyczna chmura smogu rozciąga się od New Delhi aż po Zatokę Bengalską. Widoczna jest ona na zdjęciach satelitarnych przesłanych przez NASA. Wczoraj wszystkie loty z lotniska w New Delhi musiały zostać odwołane. Samoloty, które miały tam lądować, musiały natomiast zawrócić, ze względu na bardzo słabą widoczność.

This is Delhi NCR (Noida) today. It literally smells like burning leaves. AQI is over 900. pic.twitter.com/giAF0EVmcO