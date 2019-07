Internauci oburzeni zdjęciem pary całującej się przy martwym lwie

Fotografie znalazły się na facebookowym profilu Legelelea Safaris, firmy turystycznej, która specjalizuje się w organizowaniu dużych polowań. Oferuje ona, że za 2400 dolarów można wziąć udział w polowaniu na zwierzęta takie jak żyrafy, zebry, nosorożce, czy słonie.

Opublikowane w sieci zdjęcia oburzyły wielu internautów. Do sprawy odniósł się również Eduardo Goncalves, który prowadzi kompanię na rzecz zakazu polowań. – Wygląda na to, że ten lew był oswojonym zwierzęciem zabitym w zamknięciu, hodowanym wyłącznie po to, by pozować do selfie – powiedział w rozmowie z „The Independent”. - Ta para powinna się wstydzić, a nie popisywać przed kamerą - podkreślił.

Media próbowały uzyskać komentarz od pary, Darren Carter powiedział jednak, że „nie są zainteresowani”.