UNESCO: Puszcza Białowieska poza Listą Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu

Jak informuje ministerstwo środowiska, "w strefie czynnej ochrony dopuszczalne jest prowadzenie cięć w celu przebudowy drzewostanów i aktywnej ochrony cennych siedlisk. Jest to zbieżne z obecnie obowiązującym Planem Zadań Ochronnych dla Puszczy jako obszaru Natura 2000".

"UNESCO domaga się odwołania aneksu z marca 2016 r. do obowiązującego planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, co jest zbieżne z działaniem strony polskiej - trwają prace nad nowym aneksem, który uchyli obecnie obowiązujący" - czytamy w komunikacie resortu.

"Obecne plany urządzenia lasu 3 nadleśnictw w Puszczy mogą być aneksowane w zakresie potrzebnym do zastosowania koniecznych środków bezpieczeństwa. Mają być przesłane do Centrum Światowego Dziedzictwa do oceny. Dokładnie taki cel mają projekty aneksów i będą przesłane UNESCO" - poinformował rzecznik prasowy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

"Decyzja UNESCO nie nakazuje wstrzymania prac nad aneksami do planów urządzania nadleśnictw w Puszczy ani nie wyklucza w ogóle możliwości ich opracowania - tego w niej nie ma. To nie stanowisko UNESCO, lecz wyobrażenie części NGOs o tym, jakie ono "powinno" być" - dodał.

1/ Co wynika z decyzji ws. #PuszczaBiałowieska podczas 43. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa #UNESCO w Baku, a czego w informacjach od NGO nie znajdziecie:

?? Puszcza Białowieska nie została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa w Niebezpieczeństwie pic.twitter.com/k2rYysZPCU — Krzysztof Trębski ???? (@ktrebski) 3 lipca 2019

Polska i Białoruś mają czas do lutego 2020 roku, aby przedłożyć do Centrum Światowego Dziedzictwa zaktualizowany wspólny raport o stanie ochrony puszczy.