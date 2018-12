Karolina Północna: Lew zabił 22-latkę. Wydostał się z klatki

W Karolinie Północnej lew zabił pracownicę Centrum Ochrony Dzikich Zwierząt. Kobieta była stażystką, która pracę w centrum rozpoczęła zaledwie 10 dni wcześniej.

Jak informuje CBS News, lew zdołał się wydostać z zamkniętego pomieszczenia i rzucił się na 22-letnią Alexandrę Black, gdy kobieta sprzątała zagrodę. Pracownicy parku nie wiedzą, jak zwierzęciu udało się uciec z zamkniętego kojca. Ze względu na to, że próby uspokojenia lwa okazały się nieskuteczne, zwierzę zostało zastrzelone.

- To najgorszy dzień w moim życiu. Straciliśmy człowieka i zwierzę - powiedziała Mindy Stinner, szefowa Conservators Center. - Jej pasją był przemysł zoologiczny, nie był to jej pierwszy staż - dodała. - Chciała spędzić całe życie wokół tych zwierząt. Wierzę, że jej rodzina bardzo to popierała - podkreśliła.

22-latka zaczęła staż w parku niecałe dwa tygodnie przed atakiem. Była absolwentką Indiana University i swoją pracę zaczęła niedługo po ukończeniu studiów.

"Była piękną młodą kobietą, która właśnie rozpoczęła swoją karierę. Doszło do strasznego wypadku. Żałujemy, ale zmarła realizując swoją pasję” - napisała rodzina kobiety w oświadczeniu.

Conservators Center w Północnej Karolinie jest domem dla 80 zwierząt z 21 różnych gatunków. Znajduje się tam między innymi 15 lwów, z których wiele uratowanych zostało ze złych warunków. Na stronie internetowej parku, lwa Matthai, który zabił kobietę opisywano jako "z natury trochę nerwowego”.

Centrum oświadczyło, że zostało "zdewastowane przez utratę ludzkiego życia" i będzie zamknięte do odwołania.