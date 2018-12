Skrytykowała dzieło córki króla. Postawiono jej zarzuty

Popularnej youtuberce w Tajlandii postawiono zarzuty po tym, jak skrytykowała sukienkę Miss Universe zaprojektowaną przez córkę króla. Wanchaleom Jamneanphol oskarżona została o cyberprzestępstwa i złamanie zakazu, mówiącego, że wypowiadanie się negatywnie o monarchii jest nielegalne.

Sukienkę zaprojektowaną przez córkę króla Tajlandii miała na sobie Sophida Kanchanarin, podczas 67. konkursu Miss Universe, który odbył się w prowincji Nonthaburi.

Czytaj także: Tajlandia: 20 lat za obrazę króla. Bez prawa do odwołania

Poniżej dalsza część artykułu

Post youtuberki Jamneanphol, krytykujący projekt sukienki stał się bardzo popularny w sieci, co sprawiło, że biznesmen i aspirujący polityk Kitjanuta Chaiyburhanato, postanowił wnieść przeciwko niej zarzuty. - Nie mogę zaakceptować, że osoba popularna w sieci wyrażała negatywne opinie, które wpływają na reputację kraju - powiedział Chaiyosburanato i nazwał działanie youtuberki "nieodpowiedzialnym zachowaniem".

Zarzuty zostały przyjęte przez policję, która prowadzi śledztwo w tej sprawie.

W Tajlandii obowiązuje surowe prawo, które karze każdego, kto ”zniesławia, obraża lub grozi królowi, królowej, spadkobiercy lub regentowi”. Ustawa, która obowiązuje od 1908 roku, jest coraz częściej egzekwowana. Krytycy twierdzą, że prawo to służy do stłumienia wolności słowa, a aktywiści i Organizacja Narodów Zjednoczonych wielokrotnie wzywali do wprowadzenia zmian. Prawo dotyczące przestępstw komputerowych również ściśle kontroluje to, co można publikować w sieci.

Jamneanphol usunęła już swój post na Facebooku i zamieściła nowy, w którym przeprosiła za swoje zachowanie. Podkreśliła, że "nie miała zamiaru znieważyć lub okazać brak szacunku”. - Po prostu nie znałam pełnych konsekwencji moich działań - zaznaczyła.

Nariratana, jedyna córka króla Tajlandii, Vajiralongkorna, jest założycielką i dyrektorem kreatywnym własnej marki odzieżowej.

Od czasu gdy w 2014 roku władzę w Tajlandii przejęła wojskowa junta, z paragrafu o obrazę królewskiego majestatu skazano kilkaset osób. Kary są surowe - za obrazę króla grozi do 15 lat więzienia (wymiar kary 61-latka jest wyższy ponieważ skazano go również za cyberprzestępczość).