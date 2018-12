107-letni fryzjer. Strzyże od 96 lat i nie planuje przestać

Anthony Mancinelli to 107-letni fryzjer z okolic Nowego Jorku. Pracuje w zawodzie od 96 lat i nie zamierza przejść na emeryturę.

- Nie pozwalam nikomu innemu obcinać moich włosów - mówi jeden z klientów. - Facet robi to od stu lat - dodaje.

Anthony Mancinelli ma 107 lat i nadal pracuje w pełnym wymiarze. Przyjmuje klientów pięć dni w tygodniu. W zakładzie fryzjerskim pracuje od 11 roku życia.

W 2007 roku, w wieku 96 lat, został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarszy pracujący fryzjer.

107-latek większość dnia spędza na nogach, w swoich zużytych popękanych butach.

Właścicielka salonu Jane Dinezza powiedziała w rozmowie z "New York Times", że ludzie nie dowierzają, gdy dowiadują się, ile lat ma jeden z pracowników.

- On nigdy nie jest chory. Mam młodych pracowników, którzy mają problemy z kolanami i plecami, ale on ciągle pracuje. Może obsłużyć więcej klientów od 20-letniego fryzjera. Oni siedzą wpatrzeni w swoje telefony, a on pracuje - powiedziała.

Pytany o swoją długowieczność, Mancinelli mówi o satysfakcji z pracy , unikaniu palenia papierosów i picia alkoholu. 107-latek ma wszystkie zęby i na co dzień nie przyjmuje żadnych leków. Nigdy nie potrzebował okularów, a jego ręce są nadal stabilne.

- Chodzę do lekarza tylko dlatego, że ludzie mi mówią, ale nawet on tego nie rozumie. Nic mnie nie boli - mówi fryzjer.

Mancinelli dodaje, że praca pomaga mu być zajętym i optymistycznie nastawionym. Potrzebował tego po śmierci swojej żony, do której doszło 14 lat temu. Codziennie przed pracą odwiedza jej grób.

Pan Mancinelli mieszka samotnie, niedaleko salonu w New Windsor. Jeździ do pracy, gotuje sobie posiłki, ogląda telewizję i jest w pełni samowystarczalny. Wciąż bez niczyjej pomocy przycina krzewy.



- Nawet nie pozwala nikomu zamiatać ściętych włosów - mówi jego 81-letni syn Bob Mancinelli.

