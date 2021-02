Michał Wójcik: Ludzie chcą, by koalicja trwała. Nie ma alternatywy

W poniedziałek odbyło się spotkanie liderów partii tworzących Zjednoczoną Prawicę. Tematem rozmowy była "bieżąca sytuacja w koalicji rządzącej".

- Spotkanie liderów koalicji było dobre, szczere i nie ostatnie - będą kolejne, w ciągu najbliższych dni - poinformował w rozmowie z radiową Trójką Michał Wójcik, minister w Kancelarii Premiera.

W ramach spotkania przygotowano protokół rozbieżności w ramach koalicji Zjednoczonej Prawicy. Polityk Solidarnej Polski myśli, że kwestie różniące koalicjantów zostaną rozwiązane.

- Sprawy w których partie koalicji mają inne punkty widzenia to kwestie m.in. programu energetycznego Polski, dymisji Janusza Kowalskiego, zasobów własnych UE - mówił Wójcik.

Minister odniósł się również do wtorkowego sondażu "Rzeczpospolitej", z którego wynika, że niemal 40 proc. ankietowanych uważa, że Jarosław Kaczyński opanuje kryzys w Zjednoczonej Prawicy.

- Sondaże pokazują, że ta koalicja przetrwa. Ludzie chcą, by ta koalicja trwała - powiedział. - Nie ma alternatywy dla tej władzy. Jeżeli kilka dni temu Grzegorz Schetyna mówił, że nie ma możliwości, by opozycja zgromadziła 231 głosów, to znaczy, że ma chyba dobre rozeznanie w tym, co się dzieje w opozycji - dodał.