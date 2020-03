MON: Wojsko w gotowości

Czy to oznacza podniesienie stanu gotowości Sił Zbrojnych? A także czy wojsko przygotowuje się do wsparcia dla policji w utrzymaniu porządku publicznego na ulicach miast? - zapytaliśmy w sobotę resort obrony narodowej.

"Wspieramy Straż Graniczną i Policję w ochronie granic oraz w przestrzeganiu kwarantanny. Pomagają żołnierze wojsk operacyjnych - wojska inżynieryjne, logistycy, medycy, Żandarmeria Wojskowa oraz Wojska Obrony Terytorialnej. Jesteśmy gotowi do rozszerzenia wsparcia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Reagujemy na zmieniające się okoliczności, wydajemy stosowne decyzje, które rozszerzają zakres pomocy udzielanej przez Wojsko Polskie. Żandarmeria Wojskowa pełni wspólną służbę patrolową z Policją, sprawdza realizacji kwarantanny i wspiera działania na przejściach granicznych. W każdym województwie działają wojskowe zgrupowania zadaniowe, które udzielają wsparcia Ministerstwu Zdrowia. Mają one do dyspozycji: kilkadziesiąt pojazdów sanitarnych i mikrobusów, realizują np. dostawy leków i niezbędnego sprzętu do szpitali" - dodaje Centrum Operacyjne MON.