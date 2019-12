In vitro refundowane w Wielkopolsce

To już kolejny region gdzie wprowadzono podobny program dla par borykających się z problemem niepłodności. Podobne działają na Mazowszu czy w Lubuskiem.

W Wielkopolsce własne programy in vitro mają miasta Poznań, Tarnowo Podgórne czy Ostrów Wielkopolski.

- Chcemy dać sygnał, że jesteśmy gotowi pomagać w sytuacji, gdy państwo nie chce wyciągnąć pomocnej dłoni do par, które mają problemy z posiadaniem dzieci. Jeśli zapotrzebowanie będzie duże, to w kolejnych latach prawdopodobnie zwiększymy dofinansowanie - mówił Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

Radny dodał, że jest przeciwny selekcji i procedurze zamrażania zarodków. - Po prostu - nie lubię mrożenia ludzi i sprzeciwiam mu się. Wiele zarodków nie przeżywa rozmrażania, a dla mnie nie ma innego momentu poczęcia życia, niż połączenie się dwóch komórek. To jest człowiek i to jest właśnie granica – tłumaczył.

Ostatecznie radni przyjęli wczoraj budżet, a razem z nim pilotażowy program in vitro. Obecnie trwa procedura jego opracowania.

Na razie nie wiadomo, o jak wysokie dofinansowanie będą mogły ubiegać się pary borykające się z niepłodnością. Zwykle jest to ok. 5 tys. zł na procedurę, a para może do niej przystąpić maksymalnie dwu- lub trzykrotnie.