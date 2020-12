Wywiesili transparenty pod domem posła PiS. Mają zarzuty

Działacze Agrounii wzywali posła hasłami zamieszczonymi na rozwieszonych banerach do oddania 40 tys. złotych za „ochronę policji", która ich zdaniem pilnowała domu parlamentarzysty w Nowych Skalmierzycach k. Kalisza przez wiele dni.

Dwóch z mężczyzn przyznało się do znieważenia posła. Trzeci nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów.

- Poseł PiS czuje się znieważony. Znieważony, bo rolnicy pokazali co o nim myślą. A co myślą? Są przekonani, że zdradził! Zdradził, bo nie taką postawę obiecywał. Zagłosował przeciwko rozwijaniu rolnictwa w Polsce – napisano w nim.

Agrounia mówi wręcz o zastraszaniu rolników. - Co teraz pośle zrobisz? Będziesz chciał ukarania rolników, bo powiesili kilka banerów i nazwali cię zdrajcą? Tak mocną presję pan poczuł? Oj w ogóle nas to nie dziwi? – można przeczytać we wpisie.