Miał proponować seks dziecku. Został zatrzymany

Policja w Kutnie otrzymała informację, że tak zwani łowcy pedofili ujęli mężczyznę, który za pośrednictwem internetu miał przesyłać treści pornograficzne i składać propozycje poddania się innej czynności seksualnej osobie, co do której był przekonany, że jest małoletnią poniżej 15 roku życia.

Mężczyzna twierdził jednak, że nie kojarzył, by pisał takie rzeczy do jakiegokolwiek dziecka. Był pijany. Także w chwili zatrzymani. Dziś zostanie przesłuchany.

Po przesłuchaniu prokurator rejonowy w Łęczycy podejmie decyzję co do tego czy i o jakie środki zapobiegawcze wystąpi do sądu. 36-letniemu mieszkańcowi Krośniewic grozi do 3 lat pozbawienia wolności.