Zatrzymania po kontrowersyjnym filmie w sieci

Trójka youtuberów, która poniżała niepełnosprawnego nastolatka w sieci, została zatrzymana na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Mogą odpowiedzieć za znęcanie się nad chłopakiem. Za takie przestępstwo grozi do ośmiu lat więzienia. Poniżej dalsza część artykułu

- Mogę potwierdzić, że trzy osoby zostały zatrzymane. Na ten moment nie mogę udzielać innych informacji – powiedziała Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik szczecińskiej Prokuratury Okręgowej.

Podejmował się wyzwań, za pieniądze. Chciał zrobić tatuaż Sprawa ma związek z filmikiem jaki znany youtuber „Kamerzysta" zamieścił na swoim kanale. Na nagraniu zatytułowanym „Jak daleko się posunie za pieniądze" widać jak poniżany jest niepełnosprawny intelektualnie 18-leni chłopak.

Autor filmu wraz ze znajomymi kazał mu między innymi wykonywać upokarzające zadania za pieniądze.

Za każde wyzwanie młody mężczyzna otrzymuje coraz większe sumy. Za 100 złotych bohater nagrania zjada garść ziemi, za 200 - skacze z balkonu do kontenera na śmieci, a za 500 - rozbija cegły na głowie.

Kolejne zadania to m.in. tarzanie się błocie, zjedzenie kocich odchodów czy wejście do szamba. 18-latek, dopingowany przez grupę, tłumaczy, że zbiera na tatuaż.

Filmik opublikowane na kanale 9 kwietnia. Obejrzało go ponad 500 tys. razy. Z kolei kanał „Kamerzysty" śledzi ponad milion użytkowników.

Nagranie, które wstrząsnęło użytkownikami You Tube'a - zostało już usunięte z kanału. Zareagował na niego między innymi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, który polecił by sprawę zbadała policja. Ostatecznie przejęła ją prokuratura.

Psycholog: W perfidny sposób wykorzystali niepełnosprawnego Bohatera nagrania rozpoznała szczecińska psycholog Agnieszka Chułek. W mediach społecznościowych napisała, że to jej były wychowanek, który jest niepełnosprawny intelektualnie.

- Co za tym idzie nie potrafi zbyt dobrze, o ile w ogóle, przewidywać skutków swoich działań, ani podejmować racjonalnych decyzji. Czy to przeszkadzało twórcom filmu? W ogóle! W świadomy i perfidny sposób wykorzystali go do robienia obrzydliwych, dehumanizujących zadań – stwierdziła Agnieszka Chułek.

Ujawniła tez, że chłopak był jeszcze do niedawna wychowankiem domu dziecka, a wcześniej był zaniedbywanym, maltretowanym dzieciakiem wychowywanym przez ulicę.

- Kilka lat temu w domu się nie przelewało. Czy dziwi więc, że mając w perspektywie zarobienie kilka stów, zgadza się na to wszystko? No nie, bo chce mieć tatuaż! Pewnie skusiła go również perspektywa fame'u, w końcu team Kamerzysty zna "pół internetu" - napisała.

Zaapelowała do rodziców, by zerkali czasem na to co i kogo oglądają dzieciaki. - Dożyliśmy trudnych czasów, w których osoby prostackie, poniżające w brutalny sposób innych, są idolami najmłodszych. Chciałby się powiedzieć Stop making stupid people famous. (przestańcie robić z głupich ludzi sławnych) - napisała. I apelowała, by zgłaszać do You Tube'a – dręczenie chłopaka.

Po tym jak o sprawie zrobiło się głośno – odniósł się do niej sam „Kamerzysta". Na Instagramie napisał, że 18-latek "nie jadł g***a, tylko czekoladę", a niektóre rzeczy "zrobił, ale przecież takie zadania i gorsze robiły ze składu".

- "Są ludzie, którzy lubią robić takie rzeczy". "To wygląda tak, jakbym specjalnie chciał wziąć chorą osobę do filmu, bo nikt inny nie byłby w stanie tego zrobić. Mnóstwo innych osób chciało zrobić ten film. Nie jesteśmy lekarzami, żeby stwierdzić, czy chłopak jest niepoczytalny" – powiedział.

Twórcom nagrania mają być postawione zarzuty z art. 207 kodeksu karnego – znęcania się nad osobą nieporadną.