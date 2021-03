Groził śmiercią prezydentowi Wrocławia. Skazany na więzienie

- Osoba, która groziła mi i moje rodzinie została skazana na rok bezwzględnego więzienia. Niech to, po zabójstwie Pawła Adamowicza, da wielu do myślenia. Działamy na rzecz swoich mieszkańców. I chcemy czuć się bezpiecznie dbając o Wasze sprawy – skomentował prezydent Sutryk.

Wyrok nie jest prawomocny. Skazanego mężczyzny nie było na jego ogłoszeniu. Siedzi w zakładzie karnym, do innej sprawy.

I to z więzienia napisał list w którym groził śmiercią prezydentowi i jego rodzinie. - List z groźbami karalnymi naczelnik zakładu Karnego we Wrocławiu przesłał do prokuratury, a ta wszczęła postępowanie – mówi Arkadiusz Filipowski.