Szef ochrony z Gdańska usłyszał zarzuty. Nie przyznaje się

Szef ochrony gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został dziś przesłuchany przez prokuraturę. Śledczy postawili Dariuszowi S. trzy zarzuty.

Informacje, jakoby Stefan W., zabójca prezydenta Gdańska, wszedł na scenę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo miał identyfikator z napisem „media", okazały się nieprawdziwe. Ta wersja lansowana przez Dariusza S. – szefa ochrony koncertu – miała ukryć zaniedbania w ochronie wynajętej przez organizatora.

Dariusz S. usłyszał w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku zarzuty składania fałszywych zeznań oraz podżegania swojego podwładnego do takiego czynu. To on przekazał policji rzekomo należącą do zabójcy plakietkę „media". Śledczy ustalili, że S. mijał się z prawdą.

Prokurator Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku poinformowała, że przesłuchanie trwało cztery godziny. Dariusz S. złożył wyjaśnienia, ale nie przyznaje się do winy.

Prokuratura nie podjęła jeszcze decyzji, czy mężczyzna trafi do aresztu.