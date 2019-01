Areszt dla właściciela escape roomu z Koszalina

Miłosz S., organizator escape roomu w Koszalina, gdzie doszło w piątek do pożaru, został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

W wyniku piątkowego pożaru śmierć poniosło pięć młodych dziewczyn. Pracownik escape roomu z poparzeniami trafił do szpitala.

Państwowa Straż Pożarna wstępnie ustaliła, że w lokalu doszło do wielu zaniedbań. - Urządzenia ogrzewcze prawdopodobnie były zbyt blisko materiałów palnych. W pomieszczeniu znaleźliśmy również świece, więc prawdopodobieństwo używania ognia otwartego również istnieje. Instalacje elektryczne były prowadzone w sposób prowizoryczny - powiedział Komendant Główny PSP generał brygadier Leszek Suski.



Wczoraj koszalińska prokuratura postawiła zatrzymanemu Miłoszowi S., właścicielowi lokalu, zarzuty umyślnego doprowadzenia do niebezpieczeństwa wybuchu pożaru i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci osób, które zginęły w piątkowym pożarze escape roomu. Mężczyźnie grozi do ośmiu lat więzienia.

Dziś sąd postanowił uwzględnić wniosek prokuratury i zastosował wobec podejrzanego areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy, wliczając w to termin jego zatrzymania.