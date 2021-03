Prawnicy: Pandemia spowodowała, że prawnicy stali się bardziej uświadomieni technologicznie

Pandemia spowodowała, że prawnicy stali się bardziej uświadomieni technologicznie – mówią Andrzej Stosio i Tomasz Prus z kancelarii Clifford Chance.

W sztuczną inteligencję inwestuje wiele firm i kancelarii, ale chyba dopiero w ostatnich miesiącach widać, do czego może być wykorzystywana?

Andrzej Stosio partner, współkierujący departamentem bankowości i finansów warszawskiego biura Clifford: Chance: Stosowanie sztucznej inteligencji przez kancelarie prawne zaczęło się właściwie już kilka lat przed pandemią. Ostatnio obserwujemy natomiast trend do większego stosowania nowoczesnych technologii i różnego rodzaju algorytmów, które niekoniecznie są sztuczną inteligencją. Ta będzie coraz częściej używana w pracy kancelarii i na pewno zostanie z nami również po pandemii. Nie powiedziałbym natomiast, że pandemia to czas rozwoju wyłącznie sztucznej inteligencji. Myślę, że w ciągu ostatniego roku nastąpiło przede wszystkim zwiększenie roli narzędzi do komunikowania oraz znacznie większa automatyzacja procesów.

Tomasz Prus, Best Delivery ...

